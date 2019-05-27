На сегодняшнем согласительном совете в Верховной Раде разгорелся скандал. В начале заседания спикер Андрей Парубий обвинил представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука во лжи, процитировав его комментарий из статьи на сайте президента о том, что на консультациях все главы фракций договорились голосовать за президентский проект по изменению избирательной системы. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"По словам Руслана Стефанчука, во время консультаций с Президентом Украины 21 мая Председатель Верховной Рады, его заместители и лидеры фракций и групп отметили, что пока нет возможности быстро и качественно принять открытые избирательные списки. Поэтому участники встречи согласовали компромиссное решение - поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%.... Результаты консультаций были отражены в соответствующем законопроекте, поданном в Верховную Раду. Однако депутаты проигнорировали предыдущие договоренности и провалили голосование, мотивируя это тем, что они якобы хотят открытых списков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента и вызвавшем негодование Андрея Парубия.

Также на согласительном совете спикер Верховной Рады сообщил, что на следующей пленарной неделе в парламенте могут начать рассматривать избирательный кодекс, в котором 4,5 тысячи поправок.

Ранее "Страна" писала о том, что в КС заявили, что еще не получали представление от Парубия на роспуск Рады.

Также мы сообщали, что Зеленский обратился к Раде с призывом.