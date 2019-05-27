В Центральную синагогу Киева поступило сообщение о заложенной в здании взрывчатке. Аноним написал на электронную почту синагоги, что заминирован припаркованный автомобиль. Об этом сообщает главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас есть 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите!", - говорится в сообщении, поступившем на почту Центральной синаноги.

В связи с этим в синагоге провели эвакуацию граждан. Сейчас правоохранители проверяют информацию.

Фото: facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine

Как сообщала "Страна", в Киеве пьяный нацгвардеец "заминировал" зал игровых автоматов, пытался разбить свой телефон и съесть сим-карту.

Также "Страна" писала, как в Киеве задержали бездомного, который из мести к полиции "заминировал" ж/д вокзал.

Напомним, ложное сообщение о минировании дома родителей Зеленского в Кривом Роге расследуют как теракт.