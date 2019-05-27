Главой партии "Слуга народа" стал советник президента по политическим вопросам Дмитрий Разумков. Об этом стало известно на пресс-конференция партии, которая проходит в понедельник, 27 мая.

Дмитрий Разумков сообщил, что на последнем съезде был избран главой партии вместо Ивана Баканова, который 22 мая указом президента Зеленского был назначен первым заместителем главы СБУ.

Политтехнолог Дмитрий Разумков во время президентской кампании был советником Владимиром Зеленского. По его словам, сотрудничал с ним исключительно на волонтерских началах и не имел договоренностей о государственных должностях.

Напомним, что ранее у Зеленского обозначили идеологию партии "Слуга народа".

Как сообщает "Страна", что пишут о первых шагах Зеленского западные СМИ.