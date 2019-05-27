Директор ГБР Роман Труба уволил с занимаемой должности руководителя пресс-службы ведомства Андрея Малчика и назначил в.о Максима Белоусенко. Это произошло из-за публикации на сайте ведомства информации об открытии уголовного производства против экс-президента Петра Порошенко.

Дело завели по заявлению юриста Андрея Портнова. Порошенко подозревают в госизмене за отправку военных кораблей в Керченский пролив.

Об увольнении сообщила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова на своей странице в Facebook.

"Информационное сообщение было подготовлено и утверждено со следствием в части соблюдения всех юридических нюансов. Безусловно, это социально важная информация, потому что журналисты обрывали телефоны пресс-службы целый день. К сожалению, это уже не первый случай цензуры, связанный именно с открытием производства, в которых говорится о громких фамилиях", - сообщает Винокурова.

Вместо прежнего директора пресс-службы ГБР, по словам сотрудницы ведомства, назначили дизайнера, бывшего советника нардепа от "Народного фронта" Кодолы.

"Чувствую, что и дальше полетят головы тех, кто не стал "человеком Директора. Согласно закону Украины о "Государственное бюро расследований", кадровые вопросы директор должен согласовывать с первым заместителем. А и.о. руководителя подразделения, согласно закону, назначается старший по возрасту служащий подразделения. Назначенный и.о. - не старше по возрасту. О "быть человеком директора", как основном критерии при назначении, в законе ничего не написано", - иронизирует Винокурова.

Фото: facebook.com/irenkavy

Отметим, что первой об открытии дела против Порошенко сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко.

Таким образом, вряд ли в чем-то на самом деле виноват сотрудник пресс-службы.

Скорее проблема в давнем конфликте Варченко и Трубы, следствием которого, как уже рассказывала "Страна", стал секс-скандал в "украинском ФБР". Труба считается человеком, близким к генпрокурору Юрию Луценко и депутату от БПП Загорию.

Напомним, Андрей Портнов недавно вернулся в Украину. Он обратился к ГБР, заявив о преступлениях 5-го президента Украины Петра Порошенко. А также пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по делу расстрелов на Майдане.

Также юрист Андрей Портнов подал в ГБР новое заявление на экс-президента Петра Порошенко об отмывании украденных у ВСУ средств через оффшоры.