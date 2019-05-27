Лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой заявил, что его хотят отстранить от должности мэра Львова раньше срока. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Председатель фракции Порошенко в городском совете Адамик, председатель фракции "Свободы" Лопачак, совместно с Козловским (также БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова", - написал он в Twitter.

"Интерес ребят прост. Лишить город легитимного мэра и грабить с размахом", - заявил Садовый.

По его словам, также активизируются различные "активисты с уголовным корнями, чтобы имитировать протесты". "Ребята, хотите власти? Ее дают на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра и депутатов. А вы?", - заявил Садовый.

"Петр Порошенко, надеюсь что сценарий "хаос и грабеж" депутатов от БПП с Вами не согласовывали", - добавил мэр Львова.

Фото: twitter.com/AndriySadovyi

Напомним, что Садовой анонсировал уход с поста мэра Львова и объявил о борьбе за пост премьера.

Как сообщала "Страна", во Львове неизвестные заблокировали работу сессии Львовского городского совета и сорвали заседание его исполнительного комитета.