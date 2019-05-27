Позиция России по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива, не может измениться в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву - их судьбу решит суд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением Международного трибунала, передает "Интерфакс-Украина".

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, в субботу, 25 мая, трибунал обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Также мы сообщали, Украина будет добиваться "гамбургских санкций", если Россия не освободит моряков.