Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к парламентариям. Он призвал депутатов в течение следующих двух месяцев не использовать трибуну парламента "для личного пиара", а голосовать за зарегистрированные законопроекты. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Facebook.

"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное - не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками", - написал Зеленский.

Он также выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои обязанности по организации избирательного процесса.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, 24 мая в ЦИК сообщили, что не могут обеспечить подготовку к парламентским выборам в соответствии с действующим законодательством в сфере публичных закупок. Комиссия обратилась в Минэкономразвития и попросила безотлагательно предоставить предложения для урегулирования публичных закупок.

Как сообщала "Страна", канцлер Германии Ангела Меркель и Владимир Зеленский обсудили Минские соглашения и договорились о продолжении Нормандского формата.

Ранее Зеленский отказался вносить законопроекты в нынешнюю Раду. Также у Зеленского анонсировали в ближайшее время законопроект об импичменте.