В Нидерландах выборы в Европейский парламент выиграла Партия труда (PvdA), которую возглавляет вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Об этом сообщает телеканал NOS.

Уточняется, что партия PvdA получает 6 из 26 мест Нидерландов в Европарламенте. Второе место разделили консервативно-либеральная "Народная партия за свободу и демократию" премьер-министра Марка Рютте и Христианско-демократический призыв (СDA). Эти партии получат по 4 евродепутата.

"Зеленые/Левые" будут иметь 3 представителей в Европарламенте, как и партия "Форум за демократию". Последняя известна своей инициативой о референдуме по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Крупное поражение потерпела правая Партия свободы Герта Вилдерса, которая вообще не получит представительства в Европарламенте.

Однако, после выхода Британии из ЕС Нидерландам отойдут 3 дополнительных места в ЕП, и, возможно, партия Вилдерса таки получит один мандат.

Напомним, правоцентристский и левоцентристский блоки в Европарламенте потеряли общее большинство и впервые не смогут сформировать "большую коалицию" на фоне увеличения поддержки либералов, зеленых и националистов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Британии на выборах в Европарламент победила партия Brexit.

Также мы сообщали, что в Италии выборы в Европарламент выиграли правые, набрав 34% голосов.