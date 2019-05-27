Ровно неделю назад Владимир Зеленский получил президентскую булаву. Однако до реальной власти над страной ему пока очень далеко. Это показали первые семь дней работы нового президента.

Что однозначно удалось Зеленскому - это создать у народа впечатление, что он действительно новое лицо, который хочет порвать со старой политической элитой.

Правда, в этом деле ему сильно мешает Игорь Коломойский, человек которого (Андрей Богдан) возглавил Администрацию президента, а сам Игорь Валерьевич активно раздает интервью, объясняя, что нужно делать новому президенту.

Все это порождает вопросы - не скрывается ли за новым лицом Зеленского хороше всем известное и совершенно не новое лицо Коломойского.

Также ничего не ясно относительно вопроса, который сам Зеленский обозначил как основной - мир на Донбассе. Исходя из того, что говорит Зе и его команда - решение откладывают в долгий ящик.

"Страна" подвела главные итоги первой семидневки Зеленского.

1. Первая победа. Роспуск Рады

Первым важным шагом Зеленского стал роспуск парламента. Указ о нем вступил в силу 23 мая. Досрочные выборы назначены на 21 июля.

Это можно назвать первой победой нового президента. Он заведет свою фракцию в парламент не далекой осенью, а уже через два месяца, пока кредит доверия от народа еще высок.

Как ни противились депутаты, как ни пытались оттянуть инаугурацию, чтобы сделать роспуск невозможным - он состоялся. А ЦИК официально запустил процедуру выборов.

На их пути может стать лишь решение Конституционного суда, отменяющее указ президента. Его уже обжаловал "Народный фронт", который после выборов теряет огромную власть и вообще исчезает как партия, поскольку имеет нулевой рейтинг и в Раду не проходит.

Правда, пока не очень похоже на то, что КСУ признает указ неконституционным. Политический бомонд уже отправился на выборы - включая партию экс-президента Петра Порошенко. А учитывая, что старая власть сумела оставить мажоритарную систему, то у многих нынешних деятелей парламента есть возможность снова в него попасть. Причем шансы выше именно на досрочных выборах, чем осенью, когда многие из представителей прежней власти уже будут порядком дискредитированы многочисленными сливами, разоблачениями и уголовными делами.

2. Первое поражение. Выборы по старой системе

Однако парламент не дал Зеленскому полного удовлетворения. Он провалил его законопроект о ликвидации смешанной системы выборов и о переходе на пропорционалку - то есть выборы исключительно по партийным спискам.

А в Раде бы исчезли мажоритарщики-самовыдвиженцы.

По такой схеме "Слуга народа" мог бы (исходя из своего нынешнего рейтинга в 40% и более) получить в Раде большинство в 226 голосов или около того.

То есть самостоятельно бы проводил все решения нового президента, не нуждаясь в коалиции.

И поначалу дело вроде к этому и шло. На встрече с новым президентом во вторник, 21 мая, многие главы фракций и депутатских групп говорили о переходе на новую систему, как о деле решенном.

Тем более, что взамен Зеленский предложил нардепам понизить проходной барьер с 5 до 3 процентов. Что в теории заводило в Раду Ляшко, ахметовскую часть "Оппоблока" и других политиков, растерявших рейтинги за нынешнюю каденцию Рады.

Накануне голосования шеф Администрации президента Андрей Богдан говорил, что с депутатами достигнут компромисс, и голосование за президентский законопроект - дело практически решенное.

Однако на следующий день лидеры основных фракций и депутатских групп внезапно обрушились на проект Зеленского, объявив, что не будут голосовать за выборы по закрытым спискам. И даже не включили законопроект президента в повестку дня.

Теперь выборы пройдут по старой системе. По ней, даже если Зеленский возьмет 40% и более, он все равно не сможет создать коалицию без мажоритарщиков и других фракций. Максимум, что ему светит - это в районе 130 "штыков" по спискам.

А на мажоритарных округах у него сильных кандидатов не так уж и много.

3. Кто попадет в Раду после провала Зе-конопроекта

Таким образом, на данный момент времени, вырисовывается следующая картина.

В Раду точно попадает пять партий. Прежде всего, это "Слуга народа" Зеленского, который набирает более 40%. Удержит ли он этот показатель до выборов? Вопрос, с учетом неодножначных кадровых назначений.

Также там будет "Оппозиционная платформа За жизнь" и "Батькивщина". С большой вероятнстью там же будет партия Смешко. И, не исключено, что и БПП. Но у последней есть проблема в лице партии Вакарчука "Голос", которая сходу набирает почти 5%. А через 2 месяца она может набрать еще больше, откусив большой процент голосов, прежде всего, у идеологически родственной партии Порошенко. А с учетом постоянных корупционных скандалов вокруг экс-президента, БПП имеет все шансы взять менее 5%.

Остальные партии имеют весьма слабые перспективы попасть в будущую Раду.

4. О чем говорят первые назначения Зеленского

На своей первой неделе Зеленский начал заполнять должности, на которые ему не нужно согласие парламента (с Радой новый президент вообще отказался сотрудничать до конца выборов).

Самым неоднозначным назначением стал новый глава АП Андрей Богдан. Он в последнее время работал адвокатом Игоря Коломойского, а со стартом предвыборной кампании вошел в команду Зеленского. Поэтому его считали связным между шоуменом и олигархом - впрочем, такую связь обе стороны отрицают.

Однако, по данным "Страны", вокруг назначения Богдана случился серьезный внутренний конфликт в команде нового президента. Поначалу Зеленский склонялся назначить главой АП кого-либо из своих давних соратников по "Кварталу". Например Ивана Баканова или Сергея Шефира. Также против Богдана, как человека Коломойского, выступали западные партнеры, которые беспокоит рост влияние олигарха.

Однако, как сообщают источники в команде Зеленского, Коломойский выдвинул ультиматум - или Богдан назначается главой АП, либо он отказывает в поддержке "Слуге народа" на выборах президента.

В конце концов Зеленский был вынужден назначить главой АП Богдана, а также ввести в Администрацию ряд близких к олигарху людей.

Но и самому "Кварталу" перепала примерно половина должностей в АП. Так, бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир стал первым помощником президента, а исполнительный директор студии Сергей Трофимов - первым замом Богдана.

Еще одно не совсем понятное назначение - это друг детства Зеленского и совладелец "Квартала" Иван Баканов, который стал первым замглавы СБУ. Причем он занял место скандального ставленника Порошенко Павла Демчины - во галве управление по борьбе с коррупцией (управление К). При том, что сам Зеленский и его соратники неоднократно обещали забрать у СБУ функции по борьбе с экономическими преступлениями, обоснованно обвиняя управление К в вымогательстве и крышевании бизнеса.

Не меньше вопросов было к назначению начальником Генштаба Руслана Хомчака - генерала, под командованием которого украинская армия потерпела самое тяжелое поражение в современной истории под Иловайском.

Вина Хомчака в этом поражении - вопрос дискуссионный. Но, в любом случае, далеко не проясненный до конца. Поэтому многие наблюдатели выразили удивление, что человека с такой неоднозначной репутацией ставят руководить армией.

При этом и здесь заметили "руку Коломойского": Хомчак в 2014 году активно сотрудничал с Днепропетровской ОГА, когда ее возглавлял олигарх, а до войны возглавлял областной военный гарнизон. Более подробно мы писали о Хомчаке в материале "Окруженец из Иловайска и свидетель против Порошенко. Кого Зеленский сделал главой Генштаба".

Другие назначения Зеленского были встречены более нейтрально: представителем президента в Раде стал юрист Руслан Стефанчук, а в Кабмине - противник Ахметова и "Роттердам+" Андрей Герус. Также из МИДа перешел на работу в АП представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко, что выглядит комплиментом Альянсу.

Эти и другие назначения Зеленского мы рассматривали в материале "Квартал Коломойского".

Однако общее послевкусие от первых кадровых решений Зеленского скорее негативное. Ключевые должности пока раздаются либо друзьям, либо людям, которые близки к Игорю Коломойскому.

Причем в ряде случаев не очень понятна компетенция назначенцев - например, Баканова в СБУ: тот элементарно не имеет соответствующего опыта.

5. Ни шага к миру на Донбассе

Впрочем, кадровые назначения - не главная проблема нового президента. По крайней мере сейчас. Избиратели дали Зеленскому серьезный карт-бланш, и вряд ли будут слишком остро реагировать на людей, которые еще пока мало известны широкому кругу украинцев.

А вот на что люди будут смотреть - это на конкретные шаги нового президента по установлению мира в Украине. Это было главным обещанием Зе и обусловило его поддержку как на востоке, так и на западе страны - там верили, что Зеленский завершит войну.

Однако первые заявления президента касательно отношений с Россией (от переговоров с которой, по сути, и зависит наступление мира) все больше напоминают политику Порошенко.

Ранее призывавший к переговорам с Москвой, сегодня Зеленский обставляет их проведение всяческими условиями, которые только отдаляют этот процесс.

А то и делают его вообще невозможным.

Во-первых, президент требует от России как жест доброй воли - отпустить удерживаемых украинцев. Причем не на основе обмена ("политических" россиян много и в украинских тюрьмах), а в качестве односторонней уступки.

Это стало понятно после решения трибунала ООН в Гамбурге, который постановил освободить украинских моряков. Россия этого решения не признала. Но Зеленский заявил, что теперь она должна вернуть моряков Украине, и только после этого могут начаться переговоры.

Разумеется, Москва на это никогда не пойдет, чтобы не потерять лицо. В Кремле неоднократно заявляли, что готовы на размен пленных по формуле "всех на всех", да и вообще лишь в комплексе с реализацией политической части Минских соглашений (особый статус Донбасса и амнистия).

И требование Зеленского в этом свете выглядит как попытку сорвать любые переговоры.

Во-вторых, у Зеленского хотят выдавить из процесса переговоров главное звено, с которым была готова вести диалог Москва - Виктора Медведчука. На прошлой неделе он заявил о выходе из переговорной группы. Это произошло после заявлений Богдана о том, что Медведчук в ней и не нужен.

Ранее Медведчук, к слову, как раз и обеспечивал обмены пленных и мог сопроводить если не прямые переговоры, то хотя бы обмен мнениями между Киевом и Москвой по различным вопросам.

Теперь же этот процесс просто некому вести. А условие Зеленского - сначала пленные, потом переговоры - таким образом вообще зависает на неопределенное время.

В-третьих, команда Зеленского вбросила в информационное поле тему референдума, на который хотят вынести вопрос о переговорах с Россией.

Хоть идея и встретила протесты сторонников Порошенко, но в целом она играет скорее на срыв переговоров о мире, чем на их успех. На всенародное голосование есть смысл выносить уже какой-то наработанный компромисс, на который согласна и вторая сторона. А не предложения Зеленского, с которыми Москва может и не согласиться, и, тем более, не абстрактный вопрос с гарантированным ответом "вы за мир или вы против мира".

Зато для нового президента утверждение его идей на референдуме может стать оправданием, как это ни странно - продолжения конфликта. Мол, украинский народ решил, как интегрировать Донбасс, но Путин против, а потому и говорить с ним не о чем.

Объяснить такое поведение Зеленского может лишь одно - никаких активных действий на донбасском направлении новый президент предпринимать не намерен. А хочет продолжать туже политику, что и Порошенко (считая ее, видимо, для себя политически более безопасной), однако, время от времени, вбрасывая ради пиар-эффекта "мирные инициативы" вроде референдума. Сам мир они никак не приблизят, но могут побудить голосовать часть избирателей юго-востока за партию Зеленского на выборах в Раду.

Собственно, иногда спонтанно Зеленский прямо заявляет, что никаких переговоров с Россией не будет.

6. Ввязался в борьбу за Нацсовет

На внутреннем фронте наиболее активно (после вопроса выборов) Зеленский занимался Нацсоветом по телерадиовещанию. Он обнулил в нем "кадровую революцию" Порошенко, которую экс-президент устроил накануне своего ухода.

24 мая Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена Нацкомиссии по связи и информатизации и вернул его на прежнее рабочее место - в Нацсовет по телевидению и радиовещанию, который он возглавлял с 2014 года.

Одновременно Зе вывел из Нацсовета Владимира Горковенко, до этого работавшего в АП. Представители СМИ обозначали его "цензором всего медийного пространства" и "идеологом порохоботов".

Правда, это не означает, что Нацсовет будет подконтрольным Зеленскому. Пока в нем сутуативное большинство людей Порошенко.

А с июля он вообще может стать недееспособен, так как истекают полномочия сразу у четырех членов (включая восстановленного Артеменко).

Какие перспективы развития ситуации в Нацсовете "Страна" разбирала в материале Зеленский начинает войну за телевидение. Зачем президент занялся Нацсоветом.