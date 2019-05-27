В понедельник, 27 мая, парламент Австрии проведет экстренное заседание, на котором оппозиционные депутаты планируют внести и рассмотреть предложение о вынесении вотума недоверия канцлеру страны Себастьяну Курцу после скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает "Интерфакс".

О проведении этого заседания на прошлой неделе сообщил председатель Нацсовета (нижней палаты австрийского парламента) Вольфганг Соботка. Оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии выразила недовольство датой заседания национального совета, отметив, что оно должно было пройти до выборов в Европарламент.

Напомним, 17 мая немецкие издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе якобы ведет переговоры с богатой россиянкой. Женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Скандал с россиянкой спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе подал в отставку. В свою очередь, Курц разорвал коалиционное соглашение Австрийской народной партии с Австрийской партией свободы, обвинив последнюю в подрыве политической репутации Австрии, и призвал провести досрочные выборы.

Обязанности вице-канцлера будет исполнять член АНП и нынешний министр финансов Хартвиг Лёгер. Пост министра по делам государственной службы и спорта, который занимал Штрахе, передан министру государственной канцелярии по делам женщин, семьи и молодежи Юлиане Богнер-Штраус из АНП. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен после переговоров с Курцем выступил за проведение досрочных выборов в сентябре.

Напомним, после скандала со Штрахе Берлин заявил, что Австрия могла сливать секретные данные в Россию.