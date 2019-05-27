На сайте парламента Германии петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа набрала более 50 000 подписей и теперь Бундестаг должен ее рассмотреть. Об этом сообщается на странице МИД Украины в Facebook.

"Это огромная победа Украины. Впереди - непростая работа с депутатами. Решительно надеемся на успешные результаты", - говорится в сообщении.

В тексте петиции, которая появилась на сйте бундестага в конце апреля по инициативе мюнхенской украинской общины, немецкому парламенту предлагают признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, "вызванным советским режимом под руководством Сталина". На сегодня Голодомор признали Канада, Австралия, Португалия, Ватикан, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Польша, Венгрия, Эквадор, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, США, Италия, Испания, Бразилия, Чехия. Еще ряд стран осудил Голодомор как преступный акт против человечности.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Климкин призвал украинцев поддержать петицию о признании Голодомора геноцидом на сайте Бундестага.

Также мы сообщали, что 18-й американский штат признал Голодомор геноцидом украинцев.