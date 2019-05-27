Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой на президентских выборах в Литве политика Гитанаса Науседу. Поздравление глава государства разместил в своем микроблоге в Тwitter.

"Желаю успехов новоизбранному Президенту Литвы Гитанасу Науседу и братскому литовскому народу! Наша история и будущее тесно переплетены. Есть общие вызовы, преодолеем, только объединив усилия. Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на его укрепление!

Sveikiname", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

Напомним, в воскресенье, 26 мая, в Литве стартовал второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись экс-министр финансов Ингрида Шимоните и политик Гитанас Науседа.

Ранее "Страна" писала о том, что в Литве на выборах президента побеждает сторонник смены риторики в адрес России.

Также мы сообщали, что Владимира Зеленского поздравила президент Литвы Грибаускайте.