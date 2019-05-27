Днепровский райсуд Киева оправдал обвиняемых в попытке организации теракта (ч.2 ст.258 УК Украины) в центре Киева во второй половине 2017 года граждан Российской Федерации Эльбруса Гогичаева и Мурата Джимиева. Соответствующий приговор 20 мая вынесла коллегия судей Днепровского райсуда столицы.

Одновременно с этим служители Фемиды признали уроженцев Северной Осетии виновными в прочих пунктах обвинений - незаконном хранении боеприпасов (ч.1 ст.263 УК Украины), а Джимиева - еще и в совершении поджога автомобиля невестки влиятельного парламентария из "Народного фронта" Сергея Пашинского (ч.2 ст.194 УК Украины).

Суд назначил в качестве наказания Гогичаеву лишение свободы на 3,5 года, а Джимиеву - 4 года тюрьмы.

Речь идет о загадочной истории "осетинских террористов", детали которой ранее описывала "Страна".

Согласно официальной версии следствия, претензии к Джимиеву и Гогичаеву касались трех пунктов преступлений.

Изначально их задержали по подозрению в незаконном хранении оружия, а также организации и осуществлении поджога автомобиля Subaru Tribeса, совершенного 21 октября 2017 года во дворе дома на улице Евгения Коновальца (до переименования – Щорса), 36в. Эта элитная новостройка бизнес-класса в Печерском районе известна тем, что собственниками недвижимости в ней являются сразу несколько видных представителей власти.

Статусных родственников имеет и владелица сгоревшей во дворе дома Subaru - киевлянка Александра Пашинская, которая в ноябре 2017 года подавала документы, претендуя на должность специалиста по консульским вопросам и делопроизводству в Консульстве Украины в Дубае.

В своей декларации девушка указала в качестве супруга аудитора Артема Пашинского. Последний является сыном бывшего и.о. главы Администрации президента, влиятельного парламентария из "Народного фронта" Сергея Пашинского.

По версии правоохранителей, Гогичаев предложил земляку сжечь авто невестки нардепа в обмен на финансовую выгоду, но суд признал его участие в этом преступлении недоказанным. Иначе служители Фемиды поступили в отношении исполнителя поджога Джимиева.

На мужчину указал подвозивший его тем утром к дому по Коновальца таксист Коптев. Сам Джимиев убеждал судей, что его оговорили, а на самом деле в тот момент, когда машина Пашинской горела он уехал в Днепропетровскую область. Но коллегия судей этим доводам обвиняемого не вняла.

Как и заявлениям обоих осетинов о том, что найденные у них гранаты РГД-5 и Ф-1 соответственно, им подкинули в ходе задержания сотрудники СБУ в конце 2017 года.

В тоже время, наиболее суровые перспективы для граждан РФ рисовал третий эпизод обвинения, согласно которому осетины в октябре 2017 года якобы задумали осуществить масштабный теракт в Киеве с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

На тот момент в центре украинской столицы митинговали сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили (так называемый "МихоМайдан"), а россияне-де задумали отравить его участников.

Якобы 19 октября 2017 года у Гогичаева возник преступный умысел на это с "целью нарушения общественной безопасности и запугивания населения". Привлечь к реализации своего умысла мужчина решил все того же Джимиева. И якобы по открытой связи в телефонном разговоре предложил за деньги отравить "михомайдановцев", стоявшим лагерем на улице Грушевского.

Заговорщикам вменялся "хитрый план": дескать, осетины решили выяснить, какие продукты питания и напитки употребляют находящиеся в палаточном городке соратники Саакашвили. А в дальнейшем купить аналогичные товары, чтобы после обработки их ядом – передать участникам протеста под видом волонтерской помощи. Для этого Джимиев, указывалось в обвинительном акте, находясь на территории Верхнеднепровского района Днепропетровской области, осуществил попытку приобретения токсического вещества "талий" у гражданина Савенкова, но тот не согласился его продать. А параллельно интересовался у Савенкова особенностями действия и местами продажи яда для крыс. После чего, вновь получив "директивы" от Гогичаева и денежный перевод в размере $500, отбыл в Киев.

Следствие утверждало, что в украинской столице осетин купил в небольших магазинчиках 10 бутылок водки в маленькой таре ("чекушки") и планировал подмешать в них яд, превалирующим элементом которого является мышьяк. Но "теракт" так и не был осуществлен, причем по довольно прозаичным причинам. Якобы 25 октября Джимиев вновь вышел на связь с Гогичаевым и сообщил "куратору" – затея передать митингующим отравленную водку провалилась из-за того, что в тот день поблизости здания парламента не оказалось никого из участников протеста, зато присутствовало много полицейских.

В СБУ утверждали: впоследствие изъяли отравляющие вещества в "схроне" Джимиева, где он держал две литровые бутылки с отравой. Главным доказательством террористических замыслов осетин выступали аудиозаписи, на которых ведут диалог на одном из кавказских наречий двое мужчин - Гогичаев и Джимиев. Однако в процессе рассмотрения производства выяснилось, что данное снятие информации с каналов связи было осуществлено без соответствующего разрешения суда, коллегия по "делу осетинских террористов" признала пленки недопустимым доказательством. С учетом этого, коллегия судей Днепровского райсуда оправдала Гогичаева и Джимиева в намерениях осуществить особо тяжкое преступление, за которое им "светили" сроки от 7 до 12 лет.

Сами осетины на всех стадиях слушания отказывались признавать свою вину по всем трем пунктам обвинения. И утверждали, что расценивают уголовное преследование как осуществляемое украинскими правоохранителями по политическим мотивам, ввиду того, что кавказцы являются гражданами Российской Федерации. По имеющейся информации, по меньшей мере один из осужденных осетинов намерен обжаловать вынесенный ему приговор в Киевском апелляционном суде.