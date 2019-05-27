В Великобритании на выборах в Еврпарламент победила новообразованная партия Brexit, которую возглавляет сторонник выхода Соединенного Королевства из ЕС Найджел Фарадж. На втором месте - партия либерал-демократов, выступающая категорически против выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает BBC.

По предварительным данным, явка на избирательные участки британцев будет ниже среднего и составит около 37%. При этом в других европейских странах явка достигла рекордного за 20 лет уровня и составила в среднем 51%.

Определились 64 избранных депутата Европарламента из приходящихся на Британию 73. Из этого числа 28 мандатов получает Партия Brexit, 15 - либерал-демократы, 10 - лейбористы, семь - зеленые, три - консерваторы и один - валлийская партия Plaid Cymru.

Фото: bbc.com

Две ведущие британские партии - Лейбористская и Консервативная - потеряли много голосов по сравнению с прошлыми выборами 2014 года, причем правящие консерваторы оказались на пятом месте.

То, что выборы в Европарламент в Британии вообще состоятся, стало понятно только в апреле нынешнего года, когда правительство Терезы Мэй оказалось неспособно провести через парламент соглашение об условиях выхода из ЕС до изначальной даты Brexit - 29 марта - и было вынуждено дважды просить об отсрочке.

Великобритания остается членом Евросоюза до 31 октября, но сможет выйти раньше, если соглашение, уже трижды отвергнутое Палатой общин, все же удастся принять.

Напомним, 23-26 мая в Евросоюзе состоялись выборы депутатов Европарламента.

Ранее "Страна" писала о том, что в ЕС объявили результаты выборов в Европарламент.

Также мы сообщали, что в Европарламент прошел лидер каталонских сепаратистов Пучдемон.