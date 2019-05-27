Выборы в Европарламент в Италии выиграла правая партия "Лига", которую возглавляет глава МВД Маттео Сальвини. Об этом сообщает ANSA.

"Лига" набрала 34% голосов избирателей. Сальвини уже заявил, что результаты голосования не отразятся на работе коалиционного правительства, хотя в последние недели отношения между коалиционными партиями были напряженными.

Второе место на выборах заняла оппозиционная Демократическая партия с результатом 22% голосов.

Партнер "Лиги" по коалиции "Движение 5 звезд" стало лишь третьим с результатом 16,6% голосов. Лидер партии, вице-премьер и министр Луиджи Ди Майо заявил, что невысокий результат объясняется низкой явкой избирателей на юге, где находятся основные избиратели "Движения 5 звезд".

"Мы все еще сохраняем равновесие сил в этом правительстве. С этого момента больше внимания будет уделяться регионам", - сказал Ди Майо.

Ранее "Страна" писала о том, что в Европарламент прошел лидер каталонских сепаратистов Пучдемон.

Также мы сообщали, что в ЕС объявили результаты выборов в Европарламент.