После 1 июня в Украине существенно похолодает. Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети. По ее данным, с 30 мая после некоторого затишья вновь усилится ветер и увеличится вероятность дождей.

На этой неделе погода будет следующей. В последний понедельник мая днем воздух прогреется до +23...+28. Ночью до +13...+18.

"Дожди, хотя небольшие и местами, вероятны только в северной части, на Волыни, Ровенской и Винницкой области. На остальной территории Украины завтра (27 мая - Прим. Ред.) будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер будет умеренным, а вот во вторник-среду ощутимо усилится", - предупреждает синоптик и добавляет, что в Киеве понедельник, 27 мая, будет очень теплым - до +25...+27, но в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.

Также мы сообщали, что в Киеве началось метеорологическое лето.