В Харьковской области 30-летний рыбак погиб в результате удара молнии. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ Нацполиции.

Уточняется, трагедия произошла днем 25 мая в селе Надточии Харьковского района. Как выяснили правоохранители, рыбак во время грозы спрятался под деревом. В этот момент прямо в него ударила молния. Мужчина скончалсяр мгновенно.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Люботинского отделения полиции. Правоохранители внесли сведения о событии ло Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Ранее "Страна" писала о том, что под Ровно молния сожгла дом полицейского.

Также мы сообщали, что в селе под Тернополем шаровая молния влетела в дом, где было семь человек и взорвалась.