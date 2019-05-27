После того, как стали известны результаты выборов в Европарламент, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что будет требовать проведения досрочных парламентских выборов в стране. Об этом сообщает Reuters.

Ципрас объявил о проведении внеочередных общенациональных выборов после того, как его партия Syriza проиграла на выборах в Европарламент оппозиционным консерваторам. Syriza отстает от партии "Новая демократия" примерно на 9%.

"Я буду требовать немедленного объявления национальных выборов от президента республики", - заявил Ципрас.

Каденции действующего парламента должна завершиться в октябре. Досрочные выборы в парламент Греции могут состояться 30 июня. Об этом говорят источники в партии Ципраса.

Напомним, что в ЕС объявили результаты выборов в Европарламент.

Как сообщала "Страна", глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу, 24 мая, заявил, что Греция вступила в зону евро после фальсификации данных статистики. Он заявил, что винит себя в этом до сих пор.