Национальный банк Украины (НБУ) установил курсы основных валют по отношению к гривне на понедельник, 27 мая. В частности курс доллара определен на уровне 26,47 гривен за единицу американской валюты. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подорожал на 14 коп. Сразу на 28 копеек подорожал и евро, стоимость которого составила 29,61 гривен за единицу европейской валюты.

Незначительно поднялся курс российского рубля незначительно - 0,409 грн.

Курс валют НБУ на 27 мая:

1 доллар - 26,47478000 (+0,13905700);

1 евро - 29,61733600 (+0,28197400);

1 рубль - 0,40976000 (+0,00140000).

Ранее "Страна" писала о том, что банкиры назвали три причины неожиданного роста курса доллара в Украине.

Также мы сообщали, что в США пригрозили Китаю и другим странам, занижающим курсы валют, введением новых пошлин.