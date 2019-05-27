Пункты пропуска на Донбассе переводят на летний режим работы
Штаб Операции объединенных сил напоминает, что с 1 июня контрольно-пропускные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях перейдут на летний режим работы. Ка сообщается на странице ООС в соцсети, расписание меняется с целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения.
"Вниманию граждан! КПВВ на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы", - сообщает пресс-служба штаба.
В сообщении говорится, что с 1 июня 2019 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил будут осуществляться с 06:00 до 20:00.
В частности, на летний режим работы будут переведены:
- КПВВ "Золотой" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";
- КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";
- КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";
- КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";
- КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";
- КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".
Фото: facebook.com
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