Лидер каталонских сепаратистов Карлос Пучдемон и его соратник Ориол Джанкерас, находящийся под арестом в Испании, получили право занять места в Европарламенте. Об этом сообщает Euronews.

Они набрали необходимое количество голосов испанских избирателей. При этом Пучдемон не может приступить к обязанностям евродепутата, поскольку находится в добровольном изгнании и живет в Бельгии. Если он вернется в Испанию, ему грозит тюрьма.

Фото: Карлос Пучдемон

Напомним, что ранее ЦИК Испании не разрешил Пучдемону баллотироваться в Европарламент.

Как сообщала "Страна", 27 мая появились официальные данные результатов выборов в Европарламент. Почти везде демонстрировали рост правые партии и новые политические силы, а старые теряют позиции. Хотя и удержали в основном первенство.