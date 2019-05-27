В пресс-центре Европарламента огласили результаты выборов евродепутатов. Об этом сообщает Укринформ.

В Европейский парламент проходят следующие партии:

EPP - 178 (Европейская народная партия), S&D - 152 (Прогрессивный Альянс социалистов и демократов), ALDE&R - 108 (Альянс либералов и демократов для Европы), Greens/EFA - 67 (Группа Зеленых/Европейский свободный альянс), ECR - 61 (Группа европейских консерваторов и реформистов), GUE/NGL - 39 (Конфедеративное группа Европейских объединенных левых - нордический зеленых левых), EFDD - 53 (Европа свободы и прямой демократии), ENF - 55 (Группа Европы наций и свободы), NI - 7 (депутаты, Неприсоединившиеся к другим политсил),

Еще 31 депутат не входит ни в одну политическую группу.

В выборах приняли участие 50,5% избирателей стран-ЕС.

Напомним, что Альянс Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза канцлера Ангелы Меркель лидировал на выборах в Европарламент в Германии с 28%.

Как сообщала "Страна", в Австрии лидировала партия канцлера, еще 17% было у пророссийских сил.