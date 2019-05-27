Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что на парламентских выборах будет симпатизировать всем, кроме БПП. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

При этом он заявил, что не будет "мочить БПП", поскольку Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние пять лет накопилось.

"С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, к следующим выборам им уже закидывать это не надо будет", - сказал олигарх.

Он добавил, что поддерживает партию "Слуга народа". А его поддержка Владимира Гройсмана будет зависеть о того, с какими лозунгами тот пойдет на выборы. "Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но…", - отметил Коломойский.

Что касается Арсения Яценюка и Арсения Авакова, то он предположил, что они вряд ли пойдут на выборы. И что, процентов на 90, Аваков останется возглавлять МВД, если никуда не пойдет, поскольку всех устраивает.

Напомним, что ранее Коломойский признался, что вместе с Фуксом участвует в создании "партии мэров".

Как сообщала "Страна", Financial Times обнародовало материл, в котором пишет, что олигарх Игорь Коломойский рекомендует украинскому президенту Владимиру Зеленскому не платить МВФ, объявив дефолт.