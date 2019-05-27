В понедельник, 27 мая, синоптики обещают ясную погоду на востоке, юге и в центре. На западе и севере не обойдется без грозового дождя. При этом по всей стране установится жаркая погода до +25...+27 днем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков сегодня в Ужгороде и Черновцах. Дождь пройдет во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Хмельницком, Ровн и Луцке. А также в Чернигове, Сумах, Полтаве и Черкассах.

Сухая и ясная погода в Харькове, Донецке, Луганске, Запорожье, Днепре, Одессе и Николаеве. Зонтики не пригодятся в Виннице и Херсоне.

Дневная температура +23...+27.

В Киеве 27 мая обещают дождь с грозой. Днем воздух прогреется до +24...+26.

Напомним, что 26 мая в Украине объявляли штормовое предупреждение.

Как сообщала "Страна", на западе страны паводок затопил жилые дома.