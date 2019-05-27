Вдова убитого в Киеве российского депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова сделала публичное признание. В интервью НТВ она попросила прощения у бывшего супруга Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее мужа Дениса Вороненкова и заявила, что очернить его ее вынудили украинские следователи.

Она назвала "беспардонной, наглой и циничной, отвратительной" версию о том, что Вороненкова убил Тюрин. "Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства", - сказала Максакова.

Она добавила, что в том, что Вороненкова убил Тюрин, ее убедили украинские следователи. "Я тебе как следак говорю: это Тюрин!". Я ему говорю: "Постой, а зачем?" Он: "Говорю тебе, это он!" Я: "А мотив, причина, выгода, зачем? Что это может дать?" Но он меня обрабатывал, обрабатывал… Всем подряд! Ревностью! Недовольство тем, что я уехала из страны. Попытки вернуть меня таким способом в Россию", - рассказала оперная певица.

Она обратилась к главе Следственного комитета России с просьбой считать ее высказывание во время интервью официальным заявлением.

Максакова изменила свои показания в Шевченковском суде Киева 23 апреля, по совпадению после результатов второго тура выборов, когда стало понятно, что Петр Порошенко потерял президентское кресло.

Напомним, что ранее мы писали, как вдова российского депутата ломает "кремлевскую" версию убийства.

Как сообщала "Страна", Максакова отсудила на миллиард недвижимости убитого Вороненкова.