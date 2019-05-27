Рано утром 24 мая компания Илона Маска Space X запустила в открытый космос сразу 60 спутников в рамках масштабного проекта Starlink. Он предполагает, что в 2020-х годах будут запущены почти 12 тысяч спутников, обеспечивающие доступ в интернет, отключить который будет невозможно.

"Страна" собрала информацию о сети Starlink, которую реализует Space X.

Разрешение на запуск дала Федеральная комиссия по связи США. Первые два экспериментальных спутника, Tintin-A и Tintin-B, запустили в феврале 2018 года. После этого, за несколько лет, компания Маска собирается вывести на орбиту больше спутников, чем было запущено за всю историю человечества - 11 925 спутников связи. Для сравнения, во время запуска Tintin-A и Tintin-B функционировало 1740 аппаратов разного назначения.

Чтобы обеспечить бесперебойный прием и передачу сигналов, спутники разместят на разной высоте. Одни будут работать в v-диапазоне частот (от 40 до 75 ГГерц), другие - в Ku- и Ka-диапазоне (до 40 ГГерц). При этом для приема сигнала на Земле пользователи должны будут купить специальные устройства типа планшета. Пока неизвестно, сколько будут стоить такие услуги интернет-связи и будет ли там абонентская плата, но ожидается, что нехватки в клиентах не будет. Все это должно принести компании пару десятков миллиардов долларов, тем более, что такой интернет может охватить районы, не подключенные к широкополосному интернету, например, сельскую местность и вообще самые отдаленные и глухие уголки Земли. При этом Starlink нельзя будет отключить, перерубив какой-либо кабель, ведь никаких кабелей не будет.

Спутники производит специальная фабрика Space X в штате Вашингтон. Кроме собственных средств, для реализации Starlink компания Маска привлекла средства инвесторов, например, Google и инвестиционной компании Fidelity.

Вероятно, Space X может запустить новую систему Big Falcon Rocket, которая позволит выводить на орбиту больше объектов, чем Falcon Heavy, ведь для реализации программы потребуется несколько сотен запусков на Falcon, а пока таких осуществляется три-четыре десятка ежегодно.

У Starlink есть и конкуренты. Европейская компания OneWeb тоже планирует создать сеть из тысяч спутников, предоставляющих доступ в интернет. Но для реализации проекта нужно завершить испытание многоразовой ракеты New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей еще одному американскому миллиардеру Джеффу Безосу. Эта ракета должна стать не только основным носителем спутников OneWeb, но и главным конкурентом Falcon Heavy в сфере недорогих космических запусков.

Сложившую ситуацию уже назвали эрой новой космической гонки между Илоном Маском и Джеффом Безосом.

Напомним, что SpaceX запустила в космос тяжелый Falcon 9, вывела на орбиту 60 спутников и вернула обратно ступень.

Как сообщала "Страна", над Украиной пролетел "поезд" из 60 спутников Илона Маска.