В Хакасии чиновник ловким броском повалил журналиста "России 24" во время интервью. Видео
Глава Ширинского района республики Хакасия Сергей Зайцев напал на съемочную группу "России 24" во время съемок программы "Вести. Дежурная часть". Запись опубликована в YouTube-аккаунте телеканала.
Журналисты снимали сюжет о состоянии жилья, которое регион предоставил пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году. Люди пожаловались на плохое состояние домов: в зданиях протекает крыша, проваливаются полы и плохо работает канализация.
Съемочная группа пришла в кабинет к Зайцеву, чтобы задать вопрос о расходовании бюджетных средств, которые должны были потратить на строительство жилья.
"Вы какого черта сюда приехали?", - начал разговор глава района и толкнул журналиста. Тот попытался продолжить беседу, однако Зайцев повалил его на пол и выгнал из кабинета, продолжив обзывать корреспондента.
Сотрудники телеканала обратились в Генпрокуратуру, а также в Следственный комитет и МВД с просьбой привлечь Зайцева к уголовной ответственности по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
Как рассказали корреспонденты, в 2015 году суд признал Зайцева виновным в халатности, из-за которой село Шира оказалось в эпицентре лесных пожаров. В результате погибли более 10 человек. Главу района приговорили к четырем годам лишения свободы, однако сразу освободили по амнистии.
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