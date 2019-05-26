На президентских выборах в Литве побеждает экономист Гитанас Науседа. У него более 70% голосов избирателей во втором туре голосования, пишет Delfi.

Оппонирующий ему экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните набирает почти 28%.

"Я вижу, что люди поверили. Поэтому сейчас самое худшее, что может произойти - если мы подорвем доверие людей. Я буду делать все и я надеюсь, что моя команда будет делать все, отдаст все силы Литве, чтобы не случилось так, чтобы люди разочаровались в политике вообще", - заявил Науседа.

Ранее он заявлял, что нужно поменять риторику его страны в отношении России.

"Я бы хотел быть дипломатичным и использовать лексикон, который мог бы быть несколько иным, по сравнению с лексиконом, который использовался ранее", - отмечал он.

В то же время, Науседа подчеркнул, что считает действия России в отношении Украины агрессией против другого государства. Он подчеркнул, что отношения с РФ не изменятся пока "ситуация в Украине будет похожа на нынешнюю". До тех пор он не будет встречаться с российским президентом.

С мая 2009 года президентом Литвы была Даля Грибаускайте, которая недавно приезжала в Киев на инаугурацию Владимира Зеленского.

Ранее премьер Литвы Сквернялис признал свое поражение на выборах президента.