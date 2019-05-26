Сборная Финляндии по хоккею обыграла канадцев в финале чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу скандинавской сборной.

Отметим, что по ходу игры финны уступали североамериканцам со счетом 0:1. На 11-й минуте шайбу забросил канадец Теодор Ши.

В начале второго периода финнам удалось сравнять счет благодаря шайбе Марко Антилы на 3-й минуте.

Ну а в третьем периоде финны показали чемпионскую игру и дважды расписались в воротах канадцев. Сначала на 3-й минуте тот же Антила поразил ворота Мюррея, а на 16-й Песонен установил окончательный счет в матче - 3:1.

Ранее до этого финны одолели сборную России, которая считалась фаворитом первенства.

Напомним, несколькими часами ранее сборная Россия обыграла Чехию и стала бронзовым призером чемпионата мира.