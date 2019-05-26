В соцсетях появились сообщения киевлян, посетивших новый пешеходно-велосипедный мост, о том, что он шатается.

"Ребят, без шуток - мост шатается. Думала, что мне показалось, но следственная группа правоохранителей, что работает на месте - это подтвердила. Мосту 1 день", - пишет побывавшая сегодня на мосту журналистка "Страны" Ольга Волкова.

Фото: facebook.com/olya.volkova.14

Другие пользователи также заметили это: "Хотите адреналина - тогда вам на новый пешеходный мост! Весь мост шатается".

"Море людей. В толпе дышать нечем. Под солнцем жарко. Пробка такая, что на средине моста все просто стоят. Мост шатается и дрожит", - пишет еще одна киевлянка.

Ранее сообщалось, что мост, который вчера открыл мэр Киева Виталий Кличко, из-за повреждений пришлось закрыть.

Виталий Кличко со специалистами прибыл к мосту, и после консультаций пообещал решить проблему за сутки.