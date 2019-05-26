В Киеве в воскресенье, 26 мая, начался концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи".

Он проходит на территории ВДНХ и приурочен ко Дню Киева.

Ранее Вакарчук анонсировал, что "сцену поставили на 360 градусов, чтобы она была доступной для просмотра", назвав концерт демократичным.

Кроме того, лидер группы анонсировал отдельное выступление бас-гитариста группы Дениса Дудко.

"Будет сюрприз, перед концертом для вас сыграет свой диджей-сет наш бас-гитарист Денис Дудко. У него очень крутой виниловый диджей-сет. Пластинки, старая и новая музыка, будет круто. Ну а после него - Океан. До встречи", - рассказал Вакарчук в Instagram.

Музыкант также показал поклонникам, как проходит подготовка к выступлению, и добавил, что группа ждет своих поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk) 26 Май 2019 в 7:35 PDT

Отметим, что концерт начался примерно с часовым опозданием. Пользователи сети начали выкладывать видео с мероприятия в интернет.

Фото: Instagram.com

Ранее "Страна" рассказывала, что партию Святослава Вакарчука зарегистрировали партию с помощью хитрости.

Также мы писали, что у Зеленского допустили сотрудничество с "Голосом" Вакарчука и "Батькивщиной".