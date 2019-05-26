Националисты и евроскептики могут при условии их альянса получить 113 мандатов (15%) по итогам выборов в Европарламент (ЕП).

Об этом свидетельствуют предварительный прогноз голосования, опубликованный на сайте ЕП в воскресенье, 26 мая.

Крайне правая националистическая фракция "Европа свобод и наций" (большинство ее членов представляют французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен), по предварительным данным, заработает 57 мест (7,6%), правоконсервативная евроскептическая "Европа за свободу и демократию" — 25 (7,5%)

При этом на первое место выходит крупнейшая в ЕС правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП). Она может получить 173 места (23%), за ней следует "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" — 147 мандатов (19,6%). Таким образом, этим политическим силам пока не удается сформировать большинство в ЕП, им понадобится коалиция с другими фракциями.

Третье место, по предварительным данным, получает "Альянс либералов и демократов за Европу". В общей сложности в Европарламент избирают 751 депутатов.

Фото: election-results.eu

Напомним, в Европе 23 мая начались длинные выборы в Европарламент. Первыми проголосовали подданые Британии и Нидерландов.

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС. Всего же в странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.