Партия действующего канцлера Австрии Себастьяна Курца "Австрийская народная партия" лидирует на выборах в Европейский парламент.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от социологической компании Kantar, опубликованные на сайте Европарламента.

В частности, правоцентристская партия "Австрийская народная партия" набирает 34,5%, Социал-демократическая партия Австрии - 23,5%, правая националистическая пророссийская партия "Австрийская партия свободы" - 17,5%, Партия Зеленых - 13,5% и либеральная партия "NEOS - Новая Австрия и Либеральный форум" - 8%. Другие партии набирают менее 2%. В целом от Австрии будет избрано 18 депутатов в Европарламент.

Ранее мы рассказывали, что по данным экзит-полов во Франции на европарламентских выборах лидирует партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", а в Германии - партия Ангелы Меркель.

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС. Всего же в странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.