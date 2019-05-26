Вечером 26 мая появились данные экзит-полов на выборах в Европарламент, последний день которых проходит сегодня.

Почти везде демонстрируют рост правые партии и новые политические силы, а старые теряют позиции. Хотя и держат в основном первенство.

"Страна" узнала, кто проходит в законодательный орган от ключевых стран ЕС.

Общий зачет

Националисты и евроскептики могут при условии их альянса получить 113 мандатов (15%) по итогам выборов в Европарламент. Об этом свидетельствуют предварительный прогноз голосования, опубликованный на сайте ЕП в воскресенье, 26 мая.

Крайне правая националистическая фракция "Европа свобод и наций" (большинство ее членов представляют французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен), по предварительным данным, заработает 57 мест (7,6%), правоконсервативная евроскептическая "Европа за свободу и демократию" — 25 (7,5%)

При этом на первое место выходит крупнейшая в ЕС правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП). Она может получить 173 места (23%), за ней следует "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" — 147 мандатов (19,6%). Таким образом, этим политическим силам пока не удается сформировать большинство в ЕП, им понадобится коалиция с другими фракциями.

Третье место, по предварительным данным, получает "Альянс либералов и демократов за Европу". В общей сложности в Европарламент избирают 751 депутатов.

Франция

Во Франции партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила большинство голосов на выборах в Европарламент. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на социологическую службу Elabe.

По данным экзит пола, она набирает 24,2% голосов, на втором месте президентская "Вперед, республика" с 22,4%.

Список "Вперед, республика" возглавляет Натали Луазо, которая ранее занимала пост министра по европейским делам при МИД Франции. Во главе списка "Национального объединения" 23-летний Жордан Барделла.

Ле Пен исповедует правоцентристкие взгляди и пропагандирует мир с Россией, снятие санкций и признание Крыма российским.

Германия

В Германии партия власти лидирует, но сдала позиции по сравнению с минувшими выборами.

Альянс ХДС-ХСС Ангелы Меркель набирает 28%, свидетельствует экзит-полл компании Infratest Dimap (пять лет назад было 35%).

Большую победу в Германии празднуют "Зеленые" - они идут следом за ХДС/ХСС с 22% голосов, опережая социал-демократов. В 2014 году у них было 11%. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) набирает 10%, тоже нарастив свой результат с 7%.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может получить 15,5%, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) - 5,5%, "Левые"- 5,5%.

Основное обрушение в рейтинге наблюдается у социалистов, получивших в 2014 27%.

Австрия

Партия действующего канцлера Австрии Себастьяна Курца "Австрийская народная партия" лидирует на выборах в Европейский парламент. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от социологической компании Kantar.

Партия Курца набирает 34,5%, Социал-демократическая партия Австрии - 23,5%, правая националистическая пророссийская партия "Австрийская партия свободы" - 17,5%, Партия Зеленых - 13,5% и либеральная партия "NEOS - Новая Австрия и Либеральный форум" - 8%.

Другие партии набирают менее 2%. В целом от Австрии будет избрано 18 депутатов в Европарламент.

Венгрия

Партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Виктора Орбана лидирует на выборах в Европарламент в Венгрии, сообщило в воскресенье венгерское агентство MTI со ссылкой на данные опроса института "Незопонт".

Согласно подсчетам, "ФИДЕС" набирает 56% голосов, на втором месте с результатом 10% голосов следуют сразу две партии - Венгерская социалистическая партия и "Демократическая коалиция". Движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик") ожидает только третье место с 9% голосов.