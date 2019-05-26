Мэр Киева Виталий Кличко со специалистами осмотрел пешеходно-велосипедный мост в Киеве, который ранее закрыли из-за потрескавшихся стекол. Об этом он написал в своей соцсети Facebook.

В частности, проблему он пообещал решить за сутки.

"Друзья! Был со специалистами на нашем новом мосту. Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола. Основное - закаленное стекло - не пострадало. Поврежденные элементы заменят в течение суток. Но больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие", - написал киевский градоначальник.

Ранее сообщалось, что Порошенко побывал на мосту, где после этого треснули стекла.

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