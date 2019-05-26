Альянс Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза канцлера Ангелы Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии с 28%.

Об этом свидетельствует экзит-полл компании Infratest Dimap.

Отметим, что большую победу в Германии празднуют "Зеленые" - они идут следом за ХДС/ХСС с 22% голосов, опережая социал-демократов. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) набирает всего 10%.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может получить 15,5%, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) - 5,5%, "Левые"- 5,5%.

Отметим, что по сравнению с 2014 годом, позиции альянса ХДС/ХСС ослабились, так как тогда он получил 35% голосов.

В свою очередь возросла популярность "Зеленых", которые пять лет назад получили 11%, и резкий рост у АдГ, получившие тогда голоса 7%, а также у СвДП с 3% в 2014 году.

Обрушение в рейтинге наблюдается у социалистов, получивших в 2014 27%.

Явка на выборы составила 59%, в 2014 году этот показатель не превысил 48,1%.

Напомним, в Европе 23 мая начались длинные выборы в Европарламент. Первыми проголосовали подданые Британии и Нидерландов.

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС. Всего же в странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.