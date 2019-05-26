Во Франции партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила большинство голосов на выборах в Европарламент. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на социологическую службу Elabe.

По данным экзит пола, она набирает 24,2% голосов, на втором месте президентская "Вперед, республика" с 22,4%.

Список "Вперед, республика" возглавляет Натали Луазо, которая ранее занимала пост министра по европейским делам при МИД Франции. Во главе списка "Национального объединения" 23-летний Жордан Барделла.

Ле Пен исповедует правоцентристкие взгляди и пропагандирует мир с Россией, снятие санкций и признание Крыма российским.

Напомним, в Европе 23 мая начались длинные выборы в Европарламент. Первыми проголосовали подданые Британии и Нидерландов.

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС. Всего же в странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.