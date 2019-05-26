Петр Порошенко сегодня, 26 мая, побывал на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, который спустя несколько часов после его визита дал трещину и был частично перекрыт.

Экс-президент Украины не боялся толпы и с удовольствием фотографировался со всеми желающими. В присутствии нескольких человек охраны он прошелся по мосту и благодарил публику.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Ранее мы рассказывали, что мэр Киева Виталий Кличко не верит в то, что стекла на мосту могли потрескаться "сами по себе". Он пообещал найти и наказать виновных.

"Друзья! Открыли пешеходный мост. Вчера и сегодня там были тысячи людей. Все было хорошо. Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма.

Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли", - написал мэр, добавив, что очень зол произошедшим.

Также наш корреспондент побывал возле моста и заметил, что стелка потрескались сразу в разных местах.