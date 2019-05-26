Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции.

Так, в первом круге Roland Garros 9-я ракетка мира обыграла 7-кратную чемпионку турниров Большого Шлема Винус Уильямс (США) - 6:3, 6:3.

Наша соотечественница уверенно контролировала ход игры и не дала сопернице ни единого шанса.

В первом сете при счете 3:3 украинка подняла темп и взяла подряд три гейма.

Во второй партии Элина позволила американке повести с брейком 3:1. Однако украинка снова подняла темп и взяла все остальные сеты.

Ранее сообщалось, что перед стартом на турнире Свитолина показалась на благотворительной вечеринке в рамках Каннского кинофестиваля.

Еще мы писали, что Элина Свитолина оплатила операцию травмированной на турнире в Риме украинской теннисистке.