Центризбирком в пятницу утвердил план досрочных парламентских выборов. Они состоятся 21 июля.

В ЦИК расписали даты, до которых партии должны подать своих наблюдателей в избирательные комиссии и сформировать свои списки. То же касается и мажоритарщиков.

От этого календаря будет зависеть активность партий, которые должны будут провести съезды и сформировать свои списки в указанные Центризбиркомом сроки.

Вот они:

До 28 мая включительно партиям нужно подать в ЦИК кандидатуры в состав окружных избирательных комиссий.

До 31 мая Центризбирком проводит жеребьевку - кого включать в состав окружкомов - и собственно создатет эти комиссии.

Участковые избирательные комиссии ЦИК должен образовать до 5 июля.

До 20 июня партии и мажоритарщики должны подать документы для регистрации на выборах. Это означает, что партии к этой дате уже проведут свои съезды и на них сформируют списки в Раду. К слову, съезд новой партии Порошенко уже состоялся. Что на нем решили - разбиралась "Страна".

Партия для регистрации своего списка платит 4 миллиона 173 тысячи гривень залога, а мажоритарщик - в сто раз меньше, 41 730 грн.

До 25 июня все еще идет регистрация (документы подавать уже нельзя). Но в этот день она уже заканчивается.

До 26 июня ЦИК обязан утвердить форму, текст и цвет избирательных бюллетеней.

До 8 июля партии еще могут снимать с регистрации тех или иных кандидатов. То же касается и кандидатов, которые могут до этого срока снять себя с выборов.

До 12 июля партии должны опубликовать свои предвыборные программы.

До 15 июля избиратели еще могут поменять место голосования и взять открепительный талон. А начался этот процесс уже сейчас - поэтому лучше заранее сходить в Госреестр и взять выписку о смене места голосования.

До 19 июля идет предвыборная агитация. А начинается она сразу, как только кандидату или парии выдают документы о регистрации. То есть самое позднее, когда начнется официальная пропаганда - это 25 июня.

До 5 августа ЦИК обязана объявить результаты голосования.