Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве сразу после открытия пришлось закрыть из-за того, что его стеклянные фрагменты потрескались.

Мэр Киева Виталий Кличко немедля отреагировал на инцидент, заявив, что стеклянные фрагменты не могли просто так взять и потрескаться.

"Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли", - писал Виталий в Instagram.

Однако, как выяснил корреспондент "Страны" с места событий, треснуло не одно стекло, и не в одном месте - треснули два стекла, и что примечательно, по обе стороны нового моста.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО выступало против строительства данного моста.

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