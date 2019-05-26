Стеклянные фрагменты нового киевского моста потрескались сразу с двух сторон. Фото
Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве сразу после открытия пришлось закрыть из-за того, что его стеклянные фрагменты потрескались.
Мэр Киева Виталий Кличко немедля отреагировал на инцидент, заявив, что стеклянные фрагменты не могли просто так взять и потрескаться.
"Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли", - писал Виталий в Instagram.
Однако, как выяснил корреспондент "Страны" с места событий, треснуло не одно стекло, и не в одном месте - треснули два стекла, и что примечательно, по обе стороны нового моста.
Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО выступало против строительства данного моста.
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