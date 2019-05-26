Президента Израиля Реувена Ривлина возмутило высказывание уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна.

Кляйн ранее заявил о том, что евреям в Германии в целях безопасности лучше отказаться от ношения традиционного мужского головного убора - кипы. Об этом пишет "Немецкая волна".

Глава израильского государства напомнил немецким властям об "обязательствах" в отношении еврейской общины Германии и предостерег правительство страны от "капитуляции" перед антисемитами.

"Страхи по поводу безопасности евреев в Германии - это капитуляция перед антисемитизмом и признание того факта, что евреи снова не могут чувствовать себя в безопасности на немецкой земле. Мы никогда не покоримся, никогда не опустим глаза и никогда не отреагируем на антисемитизм поражением", - сказал Ривлин.

Накануне Феликс Кляйн заявил, что евреям было бы лучше отказаться от появления в публичных местах в кипе в связи с ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и все большей "жестокостью" в отношении исповедующих иудаизм.

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