Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче за третье место на чемпионате мира в Братиславе.

Первую шайбу в матче забросил Михаил Григоренко на 14-й минуте. Чехи сравняли счет спустя 41 секунду благодаря шайбе Михала Ржепика, а 19-й минуте вышли вперед — отличился Доминик Кубалик.

На 21-й минуте Артем Анисимов вновь сделал счет равным.

Такой счет сохранился до финальной сирены.

В овертайме также не была заброшена ни одна шайба. В итоге в серии буллитов точнее оказались россияне — 2:0.

Напомним, вчера Финляндия оттеснила Россию и вышла в финал ЧМ по хоккею.

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