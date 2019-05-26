Россия одолела Чехию и взяла бронзу чемпионата мира по хоккею
Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче за третье место на чемпионате мира в Братиславе.
Первую шайбу в матче забросил Михаил Григоренко на 14-й минуте. Чехи сравняли счет спустя 41 секунду благодаря шайбе Михала Ржепика, а 19-й минуте вышли вперед — отличился Доминик Кубалик.
На 21-й минуте Артем Анисимов вновь сделал счет равным.
Такой счет сохранился до финальной сирены.
В овертайме также не была заброшена ни одна шайба. В итоге в серии буллитов точнее оказались россияне — 2:0.
Напомним, вчера Финляндия оттеснила Россию и вышла в финал ЧМ по хоккею.
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