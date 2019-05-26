6 мая в Михайловском Златоверхом монастыре рукоположили в епископы ПЦУ клирика Элладской Церкви архимандрита Епифания (Димитриу). Об этом сообщило греческое агентство Romfea.

Хиротонию совершил глава ПЦУ Епифаний Думенко, который призвал нового епископа "нести слово правды и свидетельствовать об истине для грекоязычные паствы, а также проповедью и делами утверждать Украинскую Православную Церковь".

На мероприятии присутствовали представители Константинополя – митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) и митрополит Адрианопольский Амфилохий (Стергиу).

Церемония наречения нового епископа прошла 25 мая 2019 года, а после нее иерарх новой церковной структуры пообещал сделать все возможное для признания ПЦУ поместными церквями и "сохранить единство Украинской Церкви".

Отметим, что ПЦУ после получения Томоса не признала ни одна поместная церковь, кроме собственно Константинопольского патриархата. Введение греков в клир новосозданной церкви признано сдвинуть процесс признания с мертвой точки.

24 мая 2019 года "Священный Синод" ПЦУ принял решение, что епископ Епифаний (Димитриу) будет окормлять грекоязычных прихожан и содействовать признанию этой церковной структуры на международном уровне.

Также мы писали, что на приглашение Филарета во Владимирский собор из 60 епископов откликнулись всего четыре.