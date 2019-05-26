Под Черновцами сторонники ПЦУ атаковали храм. Прихожане обратились к Зеленскому
В селе Васлововцы Черновицкой области неизвестные сорвали ворота храма Украинской православной церкви и ворвались на его территорию. Об этом в соцсети сообщает Черновицко-Буковинская епархия.
"Религиозную общину прижали к двери храма",- говорится в сообщении. Никаких подробностей о захватчиках не сообщается.
Позже появилось видео, в котором священник УПЦ говорит о попытке рейдерского захвата со стороны ПЦУ.
Фото: facebook.com
Опубликовано также видео обращения прихожан храма к президенту Владимиру Зеленскому.
Напомним, в ПЦУ разгорелся скандал послее того, как Филарет заявил, что его обманули и собрался восстанавливать УПЦ Киевского патриархата.
Ранее "Страна" писала о том, что синод ПЦУ запретил своим священникам баллотироваться в Верховную Раду.
Также мы сообщали, что во Львове неизвестный "заминировал" по электронной почте сразу пять храмов.