В селе Васлововцы Черновицкой области неизвестные сорвали ворота храма Украинской православной церкви и ворвались на его территорию. Об этом в соцсети сообщает Черновицко-Буковинская епархия.

"Религиозную общину прижали к двери храма",- говорится в сообщении. Никаких подробностей о захватчиках не сообщается.

Позже появилось видео, в котором священник УПЦ говорит о попытке рейдерского захвата со стороны ПЦУ.

Фото: facebook.com

Опубликовано также видео обращения прихожан храма к президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, в ПЦУ разгорелся скандал послее того, как Филарет заявил, что его обманули и собрался восстанавливать УПЦ Киевского патриархата.

Ранее "Страна" писала о том, что синод ПЦУ запретил своим священникам баллотироваться в Верховную Раду.

Также мы сообщали, что во Львове неизвестный "заминировал" по электронной почте сразу пять храмов.