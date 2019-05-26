На следующий день после торжественного открытия нового пешеходно-велосипедного моста в Киеве в соцсетях появилось фото и видео потрескавшегося стекла на одной из смотровых площадок.

Видео с места событий сняла и "Страна".

"Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять на прочность не рекомендуем", - опубликовал фотографии паблик dtp.kiev.ua.

На фото видно, что одно из стекол в конструкции моста, через которое по замыслу должно быть видно землю, действительно полностью потрескалось и помутнело.

Фото: tvi.ua

Фото: tvi.ua

Позже стало известно, что треснули два стекла - по обе стороны моста.

Пользватели также обсуждают странный шнур, который висит прямо под местом, где произошло ЧП. "Стране" удалось его сфотографировать.

На место уже прибыла аварийная техника.

Отметим, что сразу появились две версии причин повреждения моста.

По одной из версий, стекло повредили умышленно. "Говорят, хулиганы ночью снизу расстреляли из нарезного оружия", - сообщает паблик.

Впрочем, тут сразу вопрос - стреляли ночью, а обнаружили повреждение уже под вечер. Такого не могло быть, поскольку на мосту с утра уже гуляли тысячи человек - сегодня как раз празднуется День Киева, и центр переполнен людьми.

По второй версии, которую озвучили представители "Муниципальной варты", группа молодых людей слишком активно прыгала по смотровой площадке - видимо, с целью проверить стекло на прочность. Тогда вопросы - к строителям.

Напомним, мост был открыт братьями Кличко вчера, 25 мая.