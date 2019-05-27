Киевский ФК "Динамо" представил форму, в которой игроки будут выходить на поле в сезоне 2019-2020. Видеопрезентация формы опубликована на странице "Динамо" в Instagram.

Домашняя форма выполнена преимущественно в белых цветах с синими и желтыми вставками на рукавах, которые образуют флаг Украины. Выездная форма - синего цвета, но с двумя разными оттенками и также желтой вставкой на рукаве.

Под эмблемой "Динамо" на футболку нанесен автограф легендарного Валерия Лобановского.

Игроки киевского клуба вышли в новом комплекте формы на матч 31-го тура УПЛ против "Львова", сообщает dynamo.kiev.ua. А перед началом встречи прошла презентация формы с участием полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука и дочери Валерия Лобановского Светланы.

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