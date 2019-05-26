После обнаружения повреждений стекла на одной из обзорных площадок пешеходно- велосипедного моста в Киеве, по нему закрыли движение. Это произошло уже через день после торжественного открытия сооружения.

Не впускают на все смотровые площадки, есть напольные стеклопакеты.

"Закрыто на переучет". Запущена версия "стрельба из нарезного оружия". Теперь нужно найти "стрелков", - написал на своей странице в соцсети киевлянин Алексей Кучеренко, который опубликовал фото перекрытого моста.

Напомним, повреждение моста было обнаружено сегодня. По одной из озвученных версий, в ночь на 27 мая неизвестные открыли стрельбу по мосту. А по версии представителей муниципальной стражи, стекло покрылось трещинами из-за того, что на нем активно прыгала группа молодых людей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве братья Кличко открыли пешеходный мост. Под него затекла вода, а потом там образовалась давка.

Также мы сообщали, что появилось видео, как Кличко стеклянный мост в Киеве испытывал.