Мэр Киева Виталий Кличко не верит, что пешеходно-велосипедный мост, который был открыт накануне, мог сам по себе повредиться, и уверен, что трещины на стекле моста - дело рук вандалов. Об этом он написал в своем Instagram.

"Друзья! Открыли пешеходный мост. Вчера и сегодня там были тысячи людей. Все было хорошо. Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма.

Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли", - написал мэр, добавив, что очень зол произошедшим.

"Сказать, что я смущенно злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения.

Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ", - подчеркнул Кличко.

В частности, он обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся.

Напомним, сегодня утром стало известно, что стеклянные фрагменты на новом пешеходно-велосипедном мосту потрескались и запотели.

Отметим, что по первичной информации, в мост стреляли ночью. А о повреждениях начали говорить только к вечеру следующего дня. Также проходила информация о том, что на мосту слишком активно прыгали.