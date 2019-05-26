Мессенджер Telegram разослал письма инвесторам блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network), в которых говорится, что на данный момент платформа успешно проходит тестирование. И это первая официальная информация о ходе работ по TON, отмечает The Bell.

"Мы планируем запустить платформу в "боевом" режиме в третьем квартале 2019 года. Конкретная дата зависит от хода тестирования", - говорится в публикации.

Отметим, что сроки запуска программы для платежной системы и криптовалюты Gram переносятся уже в третий раз. Между тем платформа уже выдержала два теста: на отказоустойчивость при некорректных и мошеннических действиях, а также на обработку транзакций и смарт-контактов на единичных узлах сети. Ее проверяет ограниченное число компаний.

Также в письме от Павла Дурова сообщается, что программный язык для управления транзакциями называется Fift.

Напомним, ранее криптовалюта начала снова рекордно дорожать.

Еще мы рассказывали, что ранее Дуров заявил, что WhatsApp может взломать и прочитать кто угодно.